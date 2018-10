Extase im Traumraum – ab 23 Uhr

Nachdem der Abend erst fesselnd mit einer kunstvollen Shibari-Performance begonnen wird, geht es ab 23 Uhr entfesselt mit der „Extase im Traumraum“ weiter:

Im Bezug auf die aktuelle Ausstellung „Ekstase“ im Kunstmuseum schlägt das Event Brücken zwischen moderner, provokanter Kunst und der elektronischen Clubkultur.

Der „Traumraum“ im Climax bietet für dieses Thema die perfekte Plattform, ist die fast 18-jährige Residenz von Patrick Zigon und seinen Träumern im Climax doch geprägt von unzähligen ekstatischen Momenten auf und neben dem Dancefloor. Im normalen Club-Programm gibt es einen wahren Meister der Ekstase zu bewundern: José de Divina ist eine der schillerndsten DJ-Persönlichkeiten der elektronischen Wunder-Insel Ibiza. Gigs und Residenzen in allen großen Clubs und Party-Reihen der „White Island“ wie Space, Pacha und Zoo Project sowie Releases auf Get Physical, Suara und 8bit pflastern seinen erfolgreichen Weg. Spätestens beim Wort „Circoloco“ müsste es bei jedem elektronischen Musik-Liebhaber klingeln. Die Montags-Party im legendären Club DC10 ist seit 1999 wohl das ekstatischste, was man auf der Insel erleben kann. Und Jose hat einen Riesen-Teil zur Erfolgsgeschichte beigetragen – er verkörpert Ibiza und somit das Thema Ekstase wie kein anderer. Zur Seite stehen im die drei Traumraum-Residents Patrick Zigon, Cruzo Lively und Clochard, die sich ebenfalls recht gut mit der Materie auskennen.

