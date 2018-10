Extase im Traumraum – Shibari-Performance & Exhibition

Im November lädt die Traumraum-Crew in Kooperation mit dem Kunstmuseum Stuttgart zur „Ekstase im Traumraum“ ein. Im Bezug auf die aktuelle Ausstellung „Ekstase“ im Kunstmuseum schlägt das Event Brücken zwischen moderner, provokanter Kunst und der elektronischen Clubkultur.

Der „Traumraum“ im Climax bietet für dieses Thema die perfekte Plattform, ist die fast 18-jährige Residenz von Patrick Zigon und seinen Träumern im Climax doch geprägt von unzähligen ekstatischen Momenten auf und neben dem Dancefloor. Im Vorprogramm ab 21 Uhr präsentiert an diesem Abend Luna Bijou ihre einzigartige Shibari-Performance. Shibari ist japanische, erotische Fesselkunst – eine spezielle Spielart des Bondage, bei der sehr viel Wert auf den künstlerischen Ansatz und die Ästhetik gelegt wird. Luna gehört mit ihren 23 Jahren bereits zu den Größen der Szene in Barcelona und wird dort als Shibari-Prinzessin gefeiert. Es ist die nach innen gekehrte, stille Art der Ekstase, die man in den ersten Stunden des Abends bei der Performance und auch auf einer kleinen Ausstellung mit Lunas beeindruckendsten Arbeiten begutachten kann. Und der Clou an der Geschichte: Das Eintrittsbändchen vom Climax öffnet später dann auch die Pforten zur Ausstellung im Kunstmuseum.

www.traumraum.org