Extasy Pure Rock – seit 1994 am Start! Es war einmal….vor über 20 Jahren haben sich eine Hand voll Musiker zusammen gefunden, um Ihrer Lieblingsband AC/DC zu huldigen. Als Tribute – Band gingen einige Monate und Bühnengigs ins Land. Doch der Hunger nach mehr und vielschichtigerem Heavy Metal wuchs in den Köpfen und Gitarrenhälsen unserer Krieger – und Mitte der Neunziger erwuchs mit diversen gesanglichen Verstärkungen: EXTASY !!! Mit Äxten bewaffnet und sangesgewaltig wurden nicht nur Heavy Metal und Classic Rock gecovert, auch deutsches Liedgut wie die Onkelz fanden den Weg auf unsere Setlisten. Mit dem Einstieg des ersten Keyboarders konnten auch Songs von Linkin Park, Bon Jovi und nicht zu vergessen, Rammstein auf höchstem Niveau gecovert werden. Jetzt konnten auch die größeren Bühnen und das anspruchsvollste Publikum zufrieden gestellt werden…..aber etwas fehlte da noch…… Richtig, wer Extasy kennt, weiß, dass ohne Showeinlagen die Songs nur halb so viel Spaß machen. Bei uns kamen schon Sänger aus Särgen, es gibt u.a. Kettensägenmassaker, es werde Helme geflext und Feuer-Fontänen gezündet. Das alles in orginellen Verkleidungen und mit einer gehörigen Portion guter Laune! – zieh´s Dir also rein, wenn Du Dich traust!