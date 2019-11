Extended Silvester Ultra Liebe – von 2019 bis Neujahrsmorgen

Silvester as usual im Kowalski? Ja und nein. Ja, weil wieder ultra extended super Alert bis in die späten Morgenstunden auf zwei Floors inklusive Terrassen-Open Air Feeling angesagt ist. Nein, weil wir nicht nur das Jahr beenden, sondern auch das Jahrzehnt. Das Jahrzehnt des Kowalskis, etabliert seit 2012. Werden wir wehmütig?

Auf gar keinen Fall, auch wenn die Zehnerjahre uns gehörten. Wir machen die aufbrechenden goldenen 20er wieder zu unserem Jahrzehnt. Das schwören wir hoch und heilig an dieser Stelle und hoffen ebenfalls an dieser Stelle, dass es uns noch ein paar Jährchen gibt.

Denn allein das Jahr 2019 war wieder so abartig intensiv und herrlich overdosed, egal ob im Club, auf der Terrasse, auf dem Wasen (zweite Saison noch geiler als die Erste!) oder bei unserem Riesenevent AUTPUT in den Wagenhallen. Wir haben Bock und noch viel vor. Aber erst einmal befördert dich unsere erste Resident-Liga sicher nach 2020. Zeitreisen im Kowalski, nie war es so einfach. Am nächsten Tag einfach sich selbst auf Werkseinstellungen zurücksetzen und dann geht’s wieder.

Sechs DJs auf zwei Floors

Special 2nd Floor mit Terrassen-Feeling

Saschko

Jochen Pash

JOSHA

Eliano

Dj Ocean Seven official

LoLi (official artist page)

Achtung: Das Kowalski bleibt danach bis zum Freitag, 10. Januar geschlossen. Kickoff 2020 mit Booka Shade!