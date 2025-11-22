Seit über 45 Jahren dabei, Musikgeschichte geschrieben, aber immer noch nicht satt: die legendären EXTRABREIT. Auch 2025 tritt die Band um Kai Havaii und Stefan Kleinkrieg zu zahlreichen Liveshows an - und wer sie kennt, weiß, dass die ein echtes Ereignis sind.

Die „Breiten" zelebrieren ihre Songs, die sich schon in den 1980ern dem üblichen Schubladendenken verweigerten. Partyknaller und Kultsongs wie „Flieger" und „Hurra, die Schule brennt" werden kontrastiert von düster-sarkastischen Zeitbeschreibungen wie in „Polizisten" oder „Der Präsident ist tot". Neben der traditionellen Hit-Packung aus vier Jahrzehnten Bandgeschichte gibt's aber auch ein paar Nummern aus dem starken aktuellen Album „Auf Ex!", auf dem die Band beweist, dass sie nicht nur Nostalgie kann. Das alles liefern die fünf Herren bei bei den Clubshows im Rahmen der traditionellen Weihnachts-Blitztournee. Wie heißt es doch in einem ihrer Songs: „Die Wirklichkeit ist EXTRABREIT!"