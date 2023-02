"Extrawurst" - Schauspiel v. D. Jacobs & M. Netenjakob

Eigentlich ist es nur eine Formsache: Die Mitgliederversammlung eines Tennisclubs in der deutschen Provinz soll über die Anschaffung eines neuen Grills für die Vereinsfeiern abstimmen.

Normalerweise kein Problem - gäbe es nicht den Vorschlag, auch einen eigenen Grill für das einzige türkische Mitglied des Clubs zu finanzieren. Eine gut gemeinte Idee, die aber Diskussionen auslöst. Wie viele Rechte muss eine Mehrheit einer Minderheit einräumen? Gibt es auch am Grill eine deutsche Leitkultur? Und sind Vegetarier eigentlich auch eine Glaubensgemeinschaft? Die zunächst harmlos beginnende Diskussion verselbständigt sich und führt in Abgründe. Immer tiefer dringt der kleine Konflikt um den Grill in die Beziehungen der Mitglieder ein.

Extrawurst - eine köstliche Komödie, die mit dem Monica-Bleibtreu-Preis der Hamburger Privattheatertage 2020 in der Kategorie "Komödie" ausgezeichnet wurde.