Zusatzaufführungen von „Extrawurst“

Eine köstliche Komödie, die mit dem Monica Bleibtreu Preis der Hamburger Privattheatertage 2020 in der Kategorie „Komödie“ ausgezeichnet wurde.

Eigentlich ist es nur eine Formsache: Die Mitgliederversammlung eines Tennisclubs in der deutschen Provinz soll über die Anschaffung eines neuen Grills für die Vereinsfeiern abstimmen. Normalerweise kein Problem – gäbe es nicht den Vorschlag, auch einen eigenen Grill für das einzige türkische Mitglied des Clubs zu finanzieren.

Alle geplanten Aufführungen der Sinsheimer Theaterkiste von „Extrawurst“ waren schnell ausverkauft. Deshalb entschlossen sich die Schauspieler ein weiteres Wochenende anzuhängen. Am Samstag, den 18. März, um 20.00 Uhr und am Sonntag, den 19. März, um 18.00 Uhr wird noch einmal diese die Zuschauer begeisternde Komödie gespielt. Sichern Sie sich rechtzeitig Karten online bei Ticketino oder bei der Buchhandlung Doll. Erfahrungsgemäß werden auch die Zusatzvorstellungen schnell ausverkauft sein.

Am vergangenen Wochenende war die Erdbebenkatastrophe Anlass für eine Spendenaktion der Sinsheimer Theaterkiste. Der Erlös der beiden Aufführungen am 11. Und 12. Februar wurde gespendet an die Initiative des Sinsheimers Metin Kilic. Die Einnahmen wurden aufgestockt auf 2000 Euro.