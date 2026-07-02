Extrawurst

Großer Elzpark Mosbach 74821 Mosbach

Eigentlich soll bei der Mitgliederversammlung eines Tennisclubs nur über die Anschaffung eines neuen Grills abgestimmt werden.

 Doch die scheinbar harmlose Entscheidung entwickelt schnell ungeahnte Sprengkraft, als vorgeschlagen wird, zusätzlich einen eigenen Grill für das muslimische Vereinsmitglied anzuschaffen. Zwischen gut gemeinten Vorschlägen, hitzigen Diskussionen und persönlichen Empfindlichkeiten geraten die Mitglieder immer tiefer in eine absurde Debatte über Toleranz, Vorurteile und gesellschaftliches Zusammenleben.

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Freizeit & Erholung
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