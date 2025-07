Extrem kompliziert? Rechtspopulismus, Kirche und wir

Demokratiefeindlichkeit, Rechtspopulismus, Rechtsextremismus – Gespräche über diese Themen verlaufen nicht immer konstruktiv, manche finden gar nicht erst statt.

Warum ist das so? Worum geht es da genau? Wie funktioniert Rechtspopulismus? Und wie können wir darauf reagieren? Warum sollten wir uns überhaupt damit auseinandersetzen? Und was geht das die Kirche an?

Auf der Suche nach roten Linien und Handlungsmöglich keiten wollen wir an diesem Abend auch miteinander ins Gespräch kommen.

Referentin: Agnes Kübler, Politikwissenschaftlerin, Fach- und Beratungsstelle für Weltanschauungsfragen der Evang. Landeskirche in Württemberg (Themengebiete Rassismus und Antisemitismus, Populismus und Extremismus)

Moderation: Pfarrerin Alexandra Winter – Kurs-Nr.: 2025-65