Extremes Klima im Anmarsch

Falls sich die Emission von Treibhausgasen weiterhin so fortsetzt wie bisher, wird es in Deutschland bis zum Ende dieses Jahrhunderts eine mittlere Temperaturerhöhung von mehr als vier Grad Celsius über alle Jahreszeiten hinweg geben. Die negativen Folgen werden erheblich sein: unter anderem für die Gesundheit der Menschen, aber auch für die Landwirtschaft, die dann nicht mehr in der gegenwärtigen Form betrieben werden kann. Welche Veränderungen konkret zu erwarten sind und wo Handlungsbedarf besteht, erklärt Prof. Dr. Volker Wulfmeyer vom Fachgebiet für Physik und Meteorologie. Unter dem Motto "Schaufenster Forschung" lädt die Universität Hohenheim Studierende, Beschäftigte und alle Interessierten im Studium generale ein, einen Blick in die aktuellen Forschungsthemen der Fakultäten Naturwissenschaften, Agrarwissenschaften sowie Wirtschafts- und Sozialwissenschaften sowie einiger Einrichtungen zu werfen.

