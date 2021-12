Extremismus und Literatur: Gewalt gegen Bücher

Vortrag von Martin Baier Anmeldung bei der vhs Dieser Kurs wird online mit der Videoplattform Zoom durchgeführt. Die Zugangsdaten gehen den Teilnehmenden im Vorfeld zu.

"Das war ein Vorspiel nur, dort wo man Bücher verbrennt, verbrennt man auch am Ende Menschen." Heines vorausschauender Satz aus dem "Almansor" wird häufig zitiert, wenn jemand die Fackel an ein Buch legt. Gewalt gegen Bücher ist allerdings nichts Neues in der Kulturgeschichte der Menschheit. Religionsgemeinschaften haben dazu beigetragen, totalitäre Regime und einzelne Extremisten. In Deutschland sind vor allem die Bücherverbrennungen vom 10. Mai 1933 Teil des kulturellen Gedächtnisses; aber auch heute noch kommt es vielerorts zu Anschlägen gegen das gedruckte Wort. "Harry Potter" ist ebenso betroffen wie das "Tagebuch der Anne Frank", die Bibel und der Koran. Im Rahmen des Vortrags soll eine kurze Geschichte der Büchervernichtung erzählt werden, die ihren letzten Schwerpunkt in der Gegenwart hat: Warum verbrennt man Bücher? Was erhoffen sich die Brandstifter? Wie reagieren Betroffene? Wer will davon profitieren?