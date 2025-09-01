Hier kommen Freunde des Operngesangs zu einem exquisiten Genuss.

Die JMD präsentiert junge Opernsängerinnen und -sänger, die sich in der Musikakademie Schloss Weikersheim für den Start ihrer professionellen Karriere 10 Tage lang „den letzten Schliff“ von international renommierten Dozenten und Dozentinnen geholt haben. Auch einige junge PianistenInnen, die sich in der Begleitung von Operngesang beruflich spezialisieren, sind Teilnehmende des exzellenz labors.

Das „exzellenz labor oper“ ist ein internationaler Meisterkurs der besonderen Art: In der hochkonzentrierten Kursarbeit liegt der Fokus auf Stilistik verschiedener Musik-Epochen und den Elementen, die zum Gelingen einer Sänger-Karriere notwendig sind. Dazu gehören auch sprachlicher Ausdruck und szenische Darstellung. Zusätzlich zum individuellen Einzelunterricht werden auch in Gruppenstunden verschiedene Stress-Situationen geprobt und Wege vorgestellt, wie sich „negative Anspannung“ in „positive Energie“ umwandeln lässt. Für eine erfolgreiche Selbstpräsentation in Castings der Opernhäuser und Künstleragenturen sind neben den musikalisch-künstlerischen Fähigkeiten auch das passende Outfit, Make-up und Haarstyling entscheidend. Auch in diesem Punkt vermittelt der Kurs den Teilnehmer*innen in vertrauensvoller und kollegialer Atmosphäre wichtige Kenntnisse.

Künstlerische Leiterin des Gesangslabors ist Hedwig Fassbender, international erfolgreiche Sängerin und Dozentin an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main.

Im Konzert wird jede Sängerin und jeder Sänger mit Klavierbegleitung Glanzstücke aus dem studierten Repertoire vortragen, darunter bekannte Arien aus italienischen, deutschen und französischen Opern.

Der Eintritt ist frei.

Um Spenden wird gebeten.