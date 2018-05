Eyachjuggade mit Sonnwendfeier

Es ist endlich wieder soweit. Die Frommerner Narren starten in eine neue Saison mit dem traditionellen Häs abstauben. Pünktlich zum Beginn der schwäbisch-alemannischen Fasnet werden die Häs durch den Zunftmeister abgestaubt und unsere Brennesseln, Hexen, Zäpflebomber und Hupf-Dohla für die neue Saison vorgestellt. Zugleich stellen wir unseren Narrenbaum in der Ortsmitte, der das Bild Frommerns bis zum Ende der Fasnetssaison zieren wird. Zu diesen Ereignissen laden wir die Bevölkerung Frommerns und alle, die uns in die neue Saison begleiten wollen, ganz herzlich in die Jahnstraße ein. Unsere Zäpflebombe rwerden dazu einige Ihrer Stücke spielen. Wie im vergangenen Jahr gibt es wiedereinen Stand mit Getränken und Würsten, damit keiner Hunger oder Durst leiden muss. Die gesamte Narrenzunft würde sich freuen recht viele Besucher in der Jahnstrasse begrüßen zu dürfen und freut sich bereits jetzt auf einen schönengemeinsamen Nachmittag in Frommerns Ortsmitte mit drei kräftigen Brennessel –Stich; Frommerner – Hexa; Zäpfle – Bomber; Hupf – Dohla und wünscht allen eine glückselige Fasnet.