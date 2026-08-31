In ihrem True-Crime- und Paranormal-Activity-Podcast „Eyes in the Dark“ tauchen die beiden Hosts Laura und Sarah tief in die düstersten Abgründe der menschlichen Psyche ein. Sie erzählen von unglaublichen wahren Kriminalfällen, die die Welt erschütterten – und solchen, die kaum jemand kennt. Besonders unbekannte Fälle sind ihre Spezialität – mysteriöse Verbrechen, die längst in Vergessenheit geraten sind oder nie die Aufmerksamkeit bekamen, die sie verdienen. Egal ob gelöst oder ein rätselhafter Cold Case, hier bekommt jedes Verbrechen seine Bühne.

Und jetzt wird es noch intensiver: Im Oktober / November 2026 bringt „Eyes in the Dark“ den Nervenkitzel erneut live auf die Bühne! Bereitet euch auf einen neuen Fall, eine unvergessliche Nacht voller Spannung, wahrer Verbrechen und paranormaler Ereignisse vor – Gänsehaut garantiert. Seid dabei, wenn Laura und Sarah euch in die Dunkelheit entführen... wenn ihr euch traut!