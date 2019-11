Das Ezequiel Balseca Trio konzentriert sich auf Komposition und Improvisation. Inspiriert von den Einflüssen und Erfahrungen, die sie auf der ganzen Welt gesammelt haben, sind die Musiker ständig auf der Suche nach neuen Möglichkeiten, ihre Instrumente zu spielen.

Vor zwei Jahren wurde das Trio in Berlin gegründet. Derzeit lebt Eric in Basel und Ezequiel in Stuttgart. Die räumliche Distanz der Musiker tut ihrer musikalischen Arbeit jedoch keinen Abbruch. Seit das Trio im Februar 2018 zu einer Live-Aufnahme in die Schweiger Studios in Berlin eingeladen wurde, hat es in anerkannten Jazzclubs in ganz Europa gespielt, darunter: Piec Art Jazz Club (Polen), 23 Robadors (Barcelona) oder Blue Note (Dresden).