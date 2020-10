Mit über 1 Mio monatlichen Spotify Hörern und Views, die ebenfalls in Millionenhöhe auf YouTube zählen, ist Ezhel aktuell der erfolgreichste Streaming Artist in der Türkei – mittlerweile hat auch Deutschland den türkischen Rapper auf dem Radar. Sein Musikstil ist eine Mischung aus Trap, Hiphop und Reggae, die sich perfekt in Songs wie Şehrimin Tadı oder auch Geceler wiederspiegelt. In seinen Texten befasst sich der Rapper hauptsächlich mit sozialkritischen Themen wie Armut, Freiheit und Gleichheit. Internationale Popularität erreichte der türkische Rapper, als er im Mai 2018 wegen angeblicher Drogenverherrlichung verhaftet wurde, was in der Türkei mit bis zu 10 Jahren Haft bestraft werden kann. Stimmen behaupten jedoch, dass der Anlass für die Verhaftung eher in seiner kritische Stimme liegt als der angebliche Tatbestand selbst. So forderten Tausende die Befreiung Ezhels – der Hashtag #freeezhel war zu dieser Zeit einer der am häufigsten geteilten Hashtags in der Türkei. Sogar der deutsche Rapper UFO361, mit dem Ezhel nun befreundet ist, forderte Freiheit. Nach einigen Monaten in Haft wurde Ezhel nach nur wenigen Minuten vor Gericht freigesprochen. Nun wird der Rapper Europas Bühnen erobern und mit seinem internationalen Sound allen HipHop Fans zeigen, dass türkischer Rap nicht zu vernachlässigen ist.