Der international gefeierte Künstler Ezhel, veröffentlicht im November 2024 sein zweites Soloalbum „Derdo“.

Dass Ezhel tief in Berlin verwurzelt ist, zeigen nicht nur seine Feature mit Gentleman, Luciano, Kelvyn Colt, Patrice, Haftbefehl, Capo und Veysel, sondern auch der immer stärker werdende Einfluss Berlins in seinen Texten. Der Titel „Derdo“ bedeutet „der Mann mit dem Blues“ und erzählt von den Erinnerungen aus seiner Heimat, neuen Einflüssen in Berlin und seinem immer wiederkehrenden Heimweh. Genau um dieses Thema kreist auch die Vorabsingle „Kedi“, in der er sich die Frage stellt, was für ihn Heimat bedeutet und wo sein Platz in der Welt ist. Er beschreibt das Leben zwischen zwei Kulturen, die Suche nach der Zugehörigkeit. Zugleich steht der in Ankara geborene Künstler wie kein anderer für das Verbinden von Kulturen, dass er gemeinsam mit UK-Rapper Aitch und dem ebenso auf dem Album enthaltenen Track „Bridges“ aufführt.

Die New York Times beschreibt Ezhel als einen „der 15 wichtigsten zeitgenössischen Pop-Artists“. Wenn man den gefeierten türkischen Sänger, Rapper, Songwriter, Storyteller und Künstler selbst fragt, wie er sich bezeichnen würde, kommen diese Worte natürlich nicht vor, stattdessen erklärt er: „Rap und Hip-Hop ist für viele Leute keine Kunst, da gibt es viele, die den Begriff anders definieren. Doch genau das bin ich aber, ein Musikkünstler. Ich habe meine Stimme gefunden und ich nutze sie.“

Mit der Veröffentlichung des Albums DERDO startet Ezhel auch seine große Europatour, beginnend in Deutschland.