Der Pop-Chor des Musikwerk Stuttgart weiß mit zahlreichen Stilen und vielstimmigen Arrangements zu begeistern:

Die 80 Sängerinnen und Sänger singen Stücke von U2, Pink Floyd, Florence and the Machine, Tracy Chapman u.v.m. Charakteristisch für die Stuttgarter Band Mágica Fe sind die Experimentierfreude und spannende afro-peruanische Rhythmen, welche alle in ihren Bann ziehen.

Die Akteure werden auch gemeinsam auf der Bühne stehen und für einen unvergesslichen, mitreißenden Konzertabend sorgen!