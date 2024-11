Fällt leider aus: Eisiger Bastelnachmittag für Kinder von 5 bis 7 Jahren und ihre Eltern

Leider muss diese Veranstaltung entfallen!

Normalerweise dürfen nur Kinder zur Bastelwerkstatt der Stadtbücherei kommen. Am Freitag, 13. Dezember um 14 Uhr ist das anders. Da können Eltern dabei sein und mit basteln. Vorgelesen wird zunächst die Geschichte "Elli, die Kleinste von Allen“ von Lu Fraser und Kate Hindley. Elli ist die kleinste in der Yak-Gruppe und das gefällt ihr ganz und gar nicht. So fängt sie an, mit Ihrem SO-WERD-ICH-GROSS-PROGRAMM und tut alles dafür, größer zu werden. Ob ihr das wohl gelingt oder ob später ihre Größe vielleicht doch genau richtig ist? Anschließend wird in offener Runde gebastelt. Die Veranstaltung richtet sich an Kinder von fünf bis sieben Jahren. Erwachsene Begleitpersonen können mitkommen. Es ist keine Anmeldung erforderlich.