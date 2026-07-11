Färben mit Pflanzen

Der Färbekurs mit Bettina und Marcus Král vermittelt Grundkenntnisse zum Färben mit natürlichen Mitteln.

Färben lässt sich mit allem, was man in der Natur finden kann: Blätter, Rinden, Blüten oder Wurzeln. In diesem Kurs erlernen die Teilnehmer Grundkenntnisse im Färben mit diesen natürlichen Mitteln. Jeder nimmt am Ende ein selbst gefärbtes Seidentuch/Seidenschal sowie gefärbte Wolle mit nachhause.