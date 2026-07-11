Färben mit Pflanzen

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Museum der Universität Tübingen MUT Burgsteige 11, 72070 Landkreis Tübingen

Der Färbekurs mit Bettina und Marcus Král vermittelt Grundkenntnisse zum Färben mit natürlichen Mitteln.

Färben lässt sich mit allem, was man in der Natur finden kann: Blätter, Rinden, Blüten oder Wurzeln. In diesem Kurs erlernen die Teilnehmer Grundkenntnisse im Färben mit diesen natürlichen Mitteln. Jeder nimmt am Ende ein selbst gefärbtes Seidentuch/Seidenschal sowie gefärbte Wolle mit nachhause.

Info

Museum der Universität Tübingen MUT Burgsteige 11, 72070 Landkreis Tübingen
Kunst & Ausstellungen

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