Färben mit Pflanzen

Der Färbekurs mit Bettina und Marcus Král vermittelt Grundkenntnisse zum Färben mit natürlichen Mitteln.
Färben lässt sich mit allem, was man in der Natur finden kann: Blätter, Rinden, Blüten oder Wurzeln. In diesem Kurs erlernen die Teilnehmer Grundkenntnisse im Färben mit diesen natürlichen Mitteln. Jeder nimmt am Ende ein selbst gefärbtes Seidentuch/Seidenschal sowie gefärbte Wolle mit nachhause.
Info
Museum der Universität Tübingen MUT Burgsteige 11, 72070 Landkreis Tübingen
Kunst & Ausstellungen