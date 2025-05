Auch in diesem Jahr feiert die Stadt Fellbach wieder die Fête de la Musique. Am längsten Tag des Jahres werden wieder Straßen, öffentliche Plätze und Parks mit Musik gefüllt. Auftritte nicht nur von Profis, sondern auch von Laien sind ausdrücklich erwünscht. Ob Chöre, Orchester, Ensembles, Bands oder auch Solist*innen: Alle sind eingeladen mitzumachen. 1982 in Frankreich entstanden, findet die Fête inzwischen mit großem Erfolg auch in vielen anderen Ländern statt. Rund ums Rathaus wird es ab 17 Uhr kleinere Bühnen und besondere Auftrittsorte geben. Ab 20.30 Uhr spielt auf der großen Bühne im Rathausinnenhof die Band Radio Europa.