Fête de la Rue

Augustenstraßenmusik zur Sommersonnwende.

Die in Frankreich gefeierte Fête de la Musique schafft es Jahr für Jahr, die Bevölkerung nach draußen zu locken, um gemeinsam und mit Live-Musik die längste Nacht des Jahres am 21. Juni zu feiern.

In Anlehnung an die Fête de la Musique feiern (Kulturzentrum Merlin, Feierabendkollektiv und EUNIC-Cluster) zur Sommersonnenwende auf der Augustenstraße die Rue de la Musique: kleine feine Konzerte für ein kultur- und generationenübergreifendes Musikfest, das das Quartier zum Klingen, die Nachbarschaft zusammenbringt und einen besonderen Akzent auf die kulturelle Vielfalt der weltoffenen Stuttgarter Stadtgesellschaft setzt.