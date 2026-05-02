Die Verleihung des Förderpreises für Neue Musik Heilbronn mit Darbietungen von Preistragenden des Wettbewerbs „Jugend musiziert“ findet in diesem Jahr erstmals in den Räumlichkeiten der Stadtbibliothek im K3 statt.

Der Förderpreis für Neue Musik Heilbronn in Höhe von insgesamt eintausend Euro wird alljährlich vom Förderkreis für Neue Musik Heilbronn e.V. ausgelobt. Gewinnen können ihn erste Landespreistragende des Wettbewerbs „Jugend musiziert“ mit Weiterleitung zum Bundeswettbewerb, die in ihrem Wertungsprogramm ein zeitgenössisches Werk von mindestens sechs Minuten Spieldauer präsentieren.

Im Jahr 2025 ging der Preis an die Flötistin Valerie Anz aus Lehrensteinsfeld.

Kooperation: Förderkreis für Neue Musik Heilbronn e.V. und Stadtbibliothek Heilbronn

Schirmherr der Veranstaltung: Risto Joost