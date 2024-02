Füenf - Ein Fest für König Gugubo

Im März 2018 feierten die Füenf den 15. Geburtstag von „Ein Fest für König Gugubo“. Über 5.000 kleine, große und ganz große Kinder fieberten und sangen 2018/2019 in 16 Shows begeistert mit. Für die Füenf ein großer Erfolg und ein noch größerer Spaß! Seitdem war die Nachfrage nach einer Zugabe so groß, dass die Stuttgarter Gesangskomiker vom 07. bis 10. März 2024 das umjubelte Kindermusical erneut, aber nun zum letzten Mal auf die Bühne bringen, abermals exklusiv im SpardaWelt Eventcenter in Stuttgart.

Das Steinzeit-Musical bietet Humor, wie ihn Kinder lieben und bezieht die jungen Zuschauer bei jeder Gelegenheit ins Geschehen mit ein. Doch nicht nur bei den Kindern im Publikum ist für Hochstimmung gesorgt. Auch Eltern, Pädagogen und Fachmedien kommen bei der frischen, „instrumentbefreiten“ Musik voll auf ihre Kosten.