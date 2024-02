Storm Seeker - Nautic Force Tour 2024

SUPPORT: MYTHEMIA // TÍR SAOR

Nach ihrem Törn in ruhigen Gewässern im Jahr 2021 schlugen Storm Seeker Ende April 2023 wieder härtere Saiten an. Die Folk Metal Band aus dem hanseatischen Neuss sticht erneut in See und präsentiert mit „Nautic Force“ ihr drittes und bisher mitreißendstes Studioalbum, das neben der gewohnten steifen Brise aus Rock und Metal auch einiges an romantischen Abenteuergeschichten bereithält.

Nun wird es Zeit, die „Nautic Force“ auf ihre erste große Kaperfahrt zu schicken. Allman an Deck und Leinen los! Storm Seeker spielen im Frühjahr 2024 ihre erste eigene Headliner-Tour!