Wolle Kriwaneks 15. Todestag im Frühjahr 2018 nehmen die FÜENF zum Anlass, der Schwabenrock-Legende wieder ihre Show zu widmen. Vor ihrem langjährigen Freund – einem der liebenswertesten Musiker und Songwriter, die das Ländle je hatte – verneigen sich die Stuttgarter Musik-Komiker, indem sie ausnahmsweise vorwiegend in schwäbischer Mundart zu hören sind. Dabei sollte man unter anderem mit einiger Uffregung durch singende Untertassen rechnen, so dass Straßenbahnfahrer von Glück sagen können, wenn der Füenfer sie no hoimbrengt.

Zur erfolgreichen und umjubelten „FÜENF singen KRIWANEK“-Tour 2013 erschien das dazugehörige Album. Darauf singen die FÜENF einige seiner Hits in ihrem unverwechselbaren Vokal-Stil. Live werden diese dann zusammen mit weiteren, teils unbekannteren Kriwanek Songs und natürlich dem ein oder anderen Highlight aus dem unerschöpflichen FÜENF-Repertoire performt.

Man wird erstaunt sein, wie groß der Comedian in Wolle Kriwanek war, wie viel Humor in seinen Texten steckt und wie wunderwoll sich Kriwanek-Kreationen in das FÜENF-typische Bühnenkonzept einfügen!