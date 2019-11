Pee Wee Ellis feat. China Moses and Ian Shaw

Eine hochexplosive Mischung aus Blues und Gospel, Soul Jazz und Funk rührt der charismatische amerikanische Ausnahmesaxophonist PEE WEE ELLIS mit seiner kleinen Big Band zusammen, wenn er seine Vision einer Weihnachtfeier, die zu den afro-amerikanischen Wurzeln der Spiritualität vorstößt, auf die Bühne bringt.

Besinnlichkeit und auch eine gesunde Portion Nostalgie für die amerikanischen Song Klassiker des Genres kommen da nicht zu kurz, aber die Lebensfreude, mit der das Fest der Liebe hier zelebriert wird , ist von der ersten Minute an ansteckend und mitreißend. Dieses Jahr kommt eine neue Stimme dazu, die Sängerin China Moses, die sicherlich mittlerweile zu einer der weltbesten Jazz und Soul Sängerinnen herangereift ist, eine Power Frau und genau die richtige Stimme für Ellis´ Show.

Die New York Times attestierte Ellis den „genau richtigen Instinkt für Bebop und Pop, um mit intelligenten Arrangements völlig entspannt“ ans funkensprühende Weihnachtswerk zu gehen. Als einstiger Musikdirektor von James Brown und Miterfinder des Funk wurde Ellis mit seinen Klassikern „Say it Loud (I´m black and proud)“ und „Cold Sweat“ in den 1960er Jahren berühmt, ließ sich nie aber auf ein Genre festnageln. Lange Jahre bei Van Morrison in den 1970ern und 1990ern wurden unterbrochen von seiner erfolgreichen Zusammenarbeit mit den alten James Brown Kollegen Maceo Parker und Fred Wesley, die der Generation nach James Brown diese Musik völlig neu vermittelte. Mit stolzen 77 Jahren ist Dr. „Funk“ h.c. Alfred „Pee Wee“ Ellis, der einst als Privatschüler bei Saxophon Legende Sonny Rollins die ersten wichtigen Lektionen erhielt, mittlerweile einer der letzten Giganten einer Ära der analogen Musik, die durch ihr Oeuvre und als Samples im HipHop ewig fortleben werden.