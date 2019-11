Aus dem Royal Opera House, London: Die herrliche Inszenierung des Royal Ballet von Der Nussknacker, kreiert von Peter Wright im Jahr 1984, ist das Musterbeispiel eines Dauerfavoriten des Balletts.

Am Weihnachtsabend nimmt der Magier Herr Drosselmeyer die junge Clara mit in ein fantastisches Abenteuer in dem die Zeit still steht, das Wohnzimmer der Familie in ein großes Schlachtfeld verwandelt wird und eine magische Reise sie durch das Land des Schnees ins Königreich der Süßigkeiten führt.

Tschaikowskys schillernde Musik, die hinreißend festliche Bühnendekoration und die bezaubernden Tänze des Royal Ballets, unter anderem mit einem vorzüglichen Pas de deux zwischen Zuckerfee und ihrem Prinzen machen diesen Nussknacker zu der ultimativen Weihnachtserfahrung.

(Vorstellungsdauer ca. 2 Std. 15 Min., Länge und Anzahl der Pausen stehen noch nicht fest + Einführung)

Kinokult e.V. zeigt ab Oktober 2019 sechs Opern und sieben Ballettaufführungen aus dem Royal Opera House London im Ludwigsburger SCALA-Kino. Die Kinosaison 2019/20 aus dem Royal Opera House bietet einmal mehr die gesamte Vielfalt von Ballett und Oper, darunter wieder spannende Uraufführungen und Neuinszenierungen. Neun der Vorstellungen sind live, vier in Aufzeichnung zu sehen.