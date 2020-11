Am Sonntag, den 07.03.2020, präsentiert Füenf ihr neues Programm „005 im Dienste ihrer Mayonnaise RELOADED“ in der Dr.-Sieber-Halle in Sinsheim. Während der gesamten Veranstaltung gelten selbstverständlich die allgemeinen Abstands- und Hygieneregeln. Vor Ort werden abgetrennte Sitzplätze mit begrenzter Personenanzahl zugewiesen, um auch während den Shows Abstände einhalten zu können. Die Veranstaltung findet im Rahmen der Veranstaltungsreihe Neckar-Enz KULTURevents der Livemacher GmbH statt.

Der Konzert-Sommer 2020 war bekanntermaßen ungewöhnlich und anders als erwartet. Kopf in den Sand, Hamsterkäufe und Frustsaufen? Nicht mit Füenf! Sie versüßten sich die Zeit, indem sie tief in der Bastelkiste nach zu Unrecht vergessenen Füenf-Perlen fischten und fündig wurden. Welch ein großer Spaß! Diesen möchten Justice, Pelvis, Memphis, Little Joe und Dottore Basso auch in diesem Jahr mit Ihren Fans teilen. RELOADED überrascht deshalb, neben den Highlights des alten „Mayonnaise“-Programms, mit spaßigen, neuen Ohrwürmern und Reliquien aus der guten alten Zeit.

Sie feiern den tagtäglichen Irrsinn zwischen den Zeilen der Vernunft, scharfzüngig und lachkrampferprobt, mit Liedern fürs Auge, Gags & Sex fürs Ohr im wie gewohnt unnachahmlichen Freestyle Deutschlands lustigster A-cappella-Band.