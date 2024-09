Führung | Tote Geschichte - lebendig erzählt

Geschichte lauert überall und dauernd um uns herum. Aber Vieles wird nicht verstanden, weil wir nicht mehr wissen, was die alten Dinge bedeuten. So verschwindet ihre Geltung in der Dunkelheit des Vergessens. So auch in Rottenburgs Sülchenkirche. Tief unter dem Kirchenpflaster lagen über die Jahrhunderte Menschen in ihren Gräbern, warten wertvolle Fundstücke auf ihre Entdeckung und Mauern überdauerten tausend Jahre. Sülchen sorgte bei den Ausgrabungen vor wenigen Jahren für Sensationen. Und diese mittelalterlichen Zeugen können heute in Sülchen besichtig und besucht werden. Der Archäologe Matthias Raidt macht bei dieser Führung nicht nur alte Spuren sichtbar, er bringt auch mit seinen packenden Erzählungen alte Dinge wieder ans Licht und bewahrt sie so vor dem Vergessen.