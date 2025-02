Führung über den Friedhof St. Peter

Der Start erfolgt am Haupteingang. Es geht vorbei an der historischen Peterskirche einmal quer über den Friedhof bis zu den Baumgräbern am hinteren Ende des Friedhofes. Dabei erfahren Sie was für Bestattungsarten auf den Friedhöfen der Stadt Bietigheim-Bissingen angeboten werden und wie sich die Friedhöfe wandeln und leben. In der zweistündigen Führung werden auch Fragen rund um das Thema Sterben und Bestatten beantwortet.

Start: am Haupteingang Friedhof St. Peter

Dauer: ca. 2 Stunden