Führung über den Landgasthof & das Hotel Jagstmühle

An diesem Nachmittag bekommen Sie einen Einblick hinter die Kulissen der Jagstmühle in Heimhausen bei Mulfingen.

Wir werden Ihnen Zimmer, Frühstücksbereich, Jagstinsel (inklusive der Kuhweide), Restaurant sowie Veranstaltungsräume zeigen und Ihnen über die Geschichte des Hauses erzählen.

Im Anschluss werden Sie mit Kaffee und hausgemachten Kuchen verwöhnt. Kosten nach Verbrauch für Kaffee und Kuchen werden separat abgerechnet.

Mit Marion Gläser, Landgasthof & Hotel Jagstmühle in Heimhausen