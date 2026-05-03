Führung: „Tun. Malen. Sehend denken“

Haus der Bildung Schwäbisch Hall Salinenstraße 6-10, 74523 Schwäbisch Hall

Ausstellung „Tun. Malen. Sehend denken“ mit Werken von Christa-Schmid-Ehrlinger. 

Die Werkschau umfasst einen Querschnitt aus verschiedenen Schaffensperioden der Haller Künstlerin. Dabei steht das prozessuale Arbeiten durch Wiederholung mit verschiedenen Werkstoffen im Vordergrund.

Die Künstlerin erklärt, „dass das künstlerische Arbeiten ein ständiger Transformationsprozess ist und viele Dimensionen erfasst“. Dieser forschende Ansatz, der ein Delta an Möglichkeiten auffächere, manifestiere sich souverän in Christa Schmid-Ehrlingers entschiedener Kunst.

Kurator Martin Weis

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Freizeit & Erholung
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