Der Förderverein Besinnungsweg Fellbach bietet in diesem Sommer wieder Führungen auf dem Besinnungsweg per Fahrrad an.

Dabei ist es möglich alle Besinnungsorte in überschaubarer Zeit (ca. 2,5 bis 3 Stunden) zu besuchen und kennenzulernen. So wird die Verbindung von Kunst und Landschaft zu einem besonderen Erlebnis!