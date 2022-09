Führung auf dem Eislinger Geschichtspfad

Stadtge(h)schichte erleben – unter diesem Motto sind wieder Interessierte herzlich eingeladen, am Samstag, 1. Oktober 2022 ab 15:00 Uhr historische Begebenheiten, Überraschendes und auch Kurioses aus und über Eislingen bei einem kleinen Rundgang zu erfahren.

Verborgen, verschwunden oder versteckt ist manches, was Eislingen zu dem gemacht hat, was es heute ist: Auf dem Geschichtspfad erleben Sie immer wieder neue, mitunter überraschende Blicke auf die Eislinger Geschichte - von den Römern und Germanen bis in die Gegenwart. In zwei etwa gleich langen Schleifen führt die Rundstrecke durch den Süden und Norden von Eislingen. An diesem Samstag, 1. Oktober2022 führt Alt-Stadtrat Peter Ritz durch die Runde SÜD.