Wiedmann & Winz Logistik-Center Eislingen

Als einer der führenden Logistik-Dienstleister Süddeutschlands bietet Wiedmann & Winz für Industrie und Handel maßgeschneiderte Logistik-Lösungen: Von der Materialbeschaffung über die Produktionsversorgung bis hin zur Auslieferung an den Endkunden, einschließlich der Ersatzteilelogistik. Seit 1999 hatte das Unternehmen für diese Kontrakt-Logistik-Projekte immer mehr Flächen im Hallenkomplex nahe der B10 gemietet, 2012 konnte die Immobilie erworben werden - bis dahin die größte Investition in der Firmengeschichte. 20.000 Quadratmeter Hallenfläche mit bis zu 15.000 Regalstellplätzen stehen am größten Logistikstandort des Unternehmens zur Verfügung. So wird in Eislingen ein breites Spektrum logistischer Dienstleistungen erbracht. In den letzten Monaten wurde erneut massiv für die Zukunft unter anderem in aktuelle Lagertechnik und moderne IT-Ausstattung investiert. Mittlerweile arbeiten rund 140 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Standort Eislingen. Gemeinsam mit der vhs können Sie dieses moderne Lager besichtigen. Anmeldung erforderlich!