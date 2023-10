Auf dem Nil - Mit dem Schiff zu den Schätzen Ägyptens

Eine Reise auf der Lebensader Ägyptens übt eine ganz besondere Faszination aus. Die längste zusammenhängende Flussoase der Welt zieht sich am Nil als grüner Gürtel entlang und sorgt so für Fruchtbarkeit inmitten der weiten Wüstenlandschaft. Schilfgürtel, Palmen, Felder und Lehmhäuser säumen die Ufer und stehen im Kontrast zum pulsierenden Leben in quirligen Städten wie Luxor und Assuan. Satte Farben mischen sich mit dem Duft des Orients. Einzigartige Tempel und Grabstätten wie Abu Simbel oder das Tal der Könige lassen die 5.000 Jahre alte Kultur mit ihren Pharaonen und Göttern lebendig werden. Einblicke in die Geschichte, Sprache, Natur und Kultur machen die Begegnung mit Land und Leuten zu einem unvergesslichen Erlebnis. Elke und Lothar Weccard berichten von ihrer Schiffsreise. Voranmeldung möglich.