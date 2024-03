Wenn die Göppinger Jazzformation unter der Leitung von Alexander Eissele mit Soul-Größen wie Cassandra Steen und David Whitley auftritt, ist Gänsehaut vorprogrammiert. Das Konzertformat »Unter die Haut« trägt den Titel des gemeinsamen Hits von Cassandra Steen und Tim Bendzko, aber vor allem wird exakt dieses Gefühl am Abend beim Publikum erzeugt. Denn neben diesem Song wird es weitere Highlights aus dem Schaffen der Sängerin geben wie »Stadt« oder »Lange genug Zeit«. Mit David Whitley steht ihr ein Partner zur Seite, der mit eigenen Solosongs für mächtig viel Soul sorgen wird. Er ist bekannt aus »The Voice of Germany« und gefragter Musicalsänger. Aktuell spielt er das Musical »Tina« in Stuttgart. Hervorragend begleitet von der Lumberjack Bigband werden die beiden Gesangstalente ein unvergessliches Konzerterlebnis schaffen.