Das Kreuz mit dem Kreuz - oder warum Ihr "Rücken" vorne ist

Ursache und Symptom sind nicht immer an der gleichen Stelle – oder haben Sie sich nicht auch schon gewundert, warum Ihr Rücken trotz Behandlung immer wieder an derselben Stelle schmerzt? Massagen, Rückentraining und Muskelaufbau sind die klassischen Methoden, die als Standardbehandlung angeboten werden, oftmals jedoch ohne wirklich anhaltenden Erfolg zu liefern. Dabei genügt ein kurzer Blick auf die Biomechanik, um die eigentliche Ursache für die Schmerzen zu erkennen – hätten Sie gedacht, dass die Physik Ihnen dabei hilft, Ihre Rückenschmerzen loszuwerden? Und dabei ist es so einfach... man muss nur genau hinschauen!