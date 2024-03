Bund-Wanderausstellung Biotop-Verbund: Verbundene Landschaft schafft lebendige Vielfalt

Laubfrosch, Gefleckte Heidelibelle oder Violetter Feuerfalter drohen aus unseren Landschaften zu verschwinden. Auch in Baden-Württemberg geht die Artenvielfalt weiter zurück. Die Ursachen: Durch die Zerschneidung durch Straßen und die intensive Bebauung gehen Lebensräume verloren. Die BUND-Wanderausstellung »Verbundene Landschaft – Lebendige Vielfalt« zeigt mit elf bilderreichen Informationstafeln, Mitmach-Stationen mit Bilderrätsel und Twister-Spielen, wiees um Tiere, Pflanzen und Lebensräume in Baden-Württemberg steht und welche Rolle der Biotopverbund spielt. Die Ausstellung veranschaulicht, warum verbundene Lebensräume für die Artenvielfalt wichtig sind und zeigen, was Kommunen für ihn tun können. Sie richtet sich an Erwachsene und ältere Schülerinnen und Schüler.