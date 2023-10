Beim Poetry Slam Eislingen erlebt das Publikum das Beste aus Comedy, Poesie, Kabarett und Lesung an einem Abend, moderiert von Elias Raatz. Die ideenreichen Bühnenautorinnen und -autoren performen ihre selbstverfassten Texte live in der Stadthalle – mit vollem Stimm- und Körpereinsatz. Im Dichterwettstreit treten sie gegeneinander an. Den Gewinner kürt das Publikum.

Wer bei dem Begriff »Dichterwettstreit« nun an Goethe-Lyrik denkt, liegt falsch! Poetry Slam ist vielmehr das Rock-Konzert unter den Literaturveranstaltungen: Von turbulentem Storytelling über Stand-Up-Comedy bis zum Kabarett, von Politik zu Gesellschaftskritik und Emotionen ist beim Dichterwettstreit deluxe alles erlaubt. Als Special Guest reist Bühnenpoet, Kabarettist und mehrfacher Landesmeister im Poetry Slam Daniel Wagner aus Heidelberg nach Eislingen.