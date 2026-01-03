Führung: Bodenfunde – ein archäologisches Lesebuch

Die Geschichte Mergentheims beginnt vor rund fünf Jahrtausenden, nachdem der Mensch eine bedeutsame Entwicklung vollzogen hatte: vom Jäger und Sammler zum Siedler mit Landwirtschaft, Viehzucht und Handel.

Der Rundgang durch das Museum schlägt einen Bogen von Bodenfunden aus der Jungsteinzeit – vom 1939 im Stadtteil Althausen entdeckten 4500 Jahre alten Hockergrab – bis zu den Gräberfeldern des Frühmittelalters.

Info:

Dauer: 1,5 Stunden

Treffpunkt und Kartenverkauf: Schlosskasse

Teilnehmer: max. 20 Personen

Anmeldung unter Tel. 07931 123 060

Gruppen: Für Gruppen buchbar