Führung: Bodenfunde – ein archäologisches Lesebuch

Die Geschichte Mergentheims beginnt vor rund fünf Jahrtausenden, nachdem der Mensch eine bedeutsame Entwicklung vollzogen hatte: vom Jäger und Sammler zum Siedler mit Landwirtschaft, Viehzucht und Handel.
Der Rundgang durch das Museum schlägt einen Bogen von Bodenfunden aus der Jungsteinzeit – vom 1939 im Stadtteil Althausen entdeckten 4500 Jahre alten Hockergrab – bis zu den Gräberfeldern des Frühmittelalters.
Info:
Dauer: 1,5 Stunden
Treffpunkt und Kartenverkauf: Schlosskasse
Teilnehmer: max. 20 Personen
Anmeldung unter Tel. 07931 123 060
Gruppen: Für Gruppen buchbar