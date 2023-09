Die Ausstellung „Vor 90 Jahren – Generalstreik in Mössingen“ beleuchtet den 31. Januar 1933 in Mössingen. An diesem Tag waren in dem gut 4.000 Einwohner zählenden Ort im Steinlachtal 800 Personen auf die Straße gegangen, um gegen die Machtübernahme Hitlers zu protestieren. Die drei großen Fabriken des Ortes sollten bestreikt werden. Der Streikaufruf war reichsweit erfolgt, aber eine vergleichbare Aktion ist von nirgendwo bekannt. Das Mössinger Geschehen blieb isoliert und wurde am Nachmittag durch Reutlinger Polizei aufgelöst worden. 80 Teilnehmer waren zu Haftstrafen verurteilt worden.

Die Ausstellung zeigt Vorgeschichte, Ereignisse und Folgen des 31. Januar 1933 und gibt auch Antworten auf die Frage: Warum kam es gerade in Mössingen zu einer Aktion?