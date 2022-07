Führung durch das Silberwarenmuseum Ott-Pausersche Fabrik

Wer das Silberwarenmuseum Ott-Pausersche Fabrik betritt, macht einen Schritt in eine andere, fast vergessene Zeit.

Eine Zeit, in der hier Bijouterien, das heißt Schmuck und Silberwaren hergestellt und auf dem Weltmarkt vertrieben wurden. 1866 sind allein nach Cuba Bijouterien im Wert von 200.000 Gulden exportiert worden. Tempi passati!

Heute wird in der Fabrik nicht mehr gearbeitet. Sie ist ein Museum – und zwar eines der besonderen Art. Die meisten Maschinen und der größte Teil der Einrichtung standen hier bereits Mitte des 19. Jahrhunderts. Wie durch ein Wunder hat die Fabrik dem Wandel der Zeiten standgehalten.

Kein anderer Ort zeigt den Alltag in einer Bijouteriefabrik so greifbar wie hier. Noch immer sieht alles so aus, als sei die Fabrik vor langer Zeit plötzlich verlassen worden. Alle Maschinen sind bis heute im Original erhalten und intakt. Schmelzofen, Drahtziehbank und Rändelmaschine stehen da, als seien sie gerade eben verlassen worden. Fast wartet man darauf, dass sich die Transmissionsriemen wieder in Bewegung setzen, um die großen Pressen und Maschinen anzutreiben. An den Wänden haftet noch der Staub der Schleifarbeiten, im Kontor, dem Chefbüro, liegen noch die Rechnungsbücher, Bestelllisten und Lohntabellen der Arbeiter. Noch immer lagern in den Regalen hunderte von Stahlgesenken, das sind Negativabdrucke der späteren Waren. Mit ihnen wurden aus Blech Stockgriffe, Puderdosen oder Tabletts geformt. Die Produktpalette früherer Zeiten. Stählerne Fossilien vergangener Moden und Geschmäcker.

Überall sind die Spuren vergangener Betriebsamkeit zu sehen. Alles sieht so aus, als sei die Fabrik vor langer Zeit plötzlich verlassen worden, um dann in einen Dornröschenschlaf zu fallen.