Es wirkt, als seien die Arbeiter nur kurz zur Pause. Arbeitsgeräte liegen herum, halb fertiggestellte Silberwaren warten auf die Weiterverarbeitung.

Am Comptoir, dem Büro, hängt ein handschriftliches Schild »Mittagspause – komme in ½ Stunde wieder«. Und in der Tat: Als Emil Pauser 1979 den Schlüssel herumdrehte, blieb alles, wie es war – für das heutige Museum ein Glücksfall. Denn alles sieht noch so aus, als sei die Fabrik vor langer Zeit plötzlich verlassen worden:

Im Chefbüro liegen die alten Auftragsbücher und die Lohntabellen der Arbeiter. Und in den Regalen lagern hunderte von Stahlgesenken, das sind Negativabdrucke der späteren Waren, mit denen aus Blech Stockgriffe, Puderdosen oder Tabletts geformt wurden. Die Produktpalette früherer Zeiten. Unmittelbar greifbar wird so der Arbeitsalltag eines Gold- und Silberarbeiters im 19. Jahrhunderts.

Die Geschichte des Silberwarenmuseums Ott-Pausersche Fabrik reicht zurück in das Jahr 1820, als der Goldarbeiter Nikolaus Ott eine Werkstatt für „Bijouteriewaaren“ (d. h. Schmuckwaren) eröffnete. Das Geschäft lief gut, und 1844/45 war es Nikolaus Ott finanziell möglich, eine moderne »Gold- und Silberwaren-Fabrik« zu errichten, das heutige Silberwarenmuseum Ott-Pausersche Fabrik. Unternehmerisches Denken und Handeln machten die Firma Ott 1860 zum größten Steuerzahler Gmünds. Zwei Weltkriege, Wirtschafts- und Absatzkrisen führten 1979 zur Schließung der mittlerweile veralteten Fabrikanlage. Sie verfiel in einen Dornröschenschlaf. Und als 1984 der letzte Betreiber, Emil Pauser sen., starb, drohte der Abriss.

Dank einer Bürgerinitiative und mittels Spenden, Geldern der Denkmalstiftung und der Stadt Schwäbisch Gmünd gelang die Restaurierung des Gebäudes. 1986 als erhaltenswertes Kulturdenkmal in das Denkmalbuch Baden-Württemberg eingetragen und 1992 als Museum eröffnet, erlaubt die Fabrik heute anschauliche Einblicke in die industrielle Arbeitswelt des 19. Jahrhunderts. Maschinen und Einrichtungen sind seit 1845 nahezu unverändert. Werkzeuge liegen wie nach getaner Arbeit an ihrem Platz. Maschinen zeigen die industrielle Produktionsweise.