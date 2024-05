Sommerkonzert: District 99 Honors Band

Austauschkonzert - Jugendblasorchester aus der Partnerstadt Overland Park zu Gast

Seit über 40 Jahren besteht die Partnerschaft zwischen der Musikschule Bietigheim-Bissingen und der Downers Grove North und South High Schools in den USA, in der Nähe von Chicago.

Letztes Jahr war das Jugendblasorchester unserer Musikschule in den Pfingstferien bereits zum zwölften Mal zu Gast. Nun steht der Gegenbesuch an: Die District 99 Honors Band , das Gemeinschaftsorchester der beiden High Schools mit etwa 50 Jugendlichen kommen gemeinsam mit ihren Dirigenten zum musikalischen Gegenbesuch vom 9.-17. Juni in unsere Stadt.

Der musikalische Höhepunkt ihres Aufenthaltes ist neben dem Gemeinschaftskonzert der beiden Orchester am Dienstagabend im Kronenzentrum natürlich die diesjährige Eröffnung der Marktplatzkonzerte im Rahmen des Bietigheimer Sommerprogrammes. Die District 99 Honors Band aus Downers Grove unter der Leitung ihrer Dirigenten Robbie Hicks, Aaron Kennedy, Jessen Smith, Gina Wych und Amanda Zall hat dabei unter dem Motto America meets Germany ein bunt gemischtes Programm der Blasorchesterliteratur im Gepäck, welches von konzertanter Originalwerken für Blasorchester bis hin zu Werken aus den Bereichen Filmmusik, Rock Pop oder Jazz reicht. Dies verspricht ein abwechslungsreiches Hörerlebnis.