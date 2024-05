Genuss und Märchen in Bietigheim: Weinerleben & Märchenzauber Entblättern im Weinberg!

Ja, im Juni ist es so warm, dass sich wohl jeder im Weinberg entblättern will. Entsprechend werden auch meine Märchen und Geschichten in diese heiße Richtung gehen. Aber auch die Trauben drängen darauf, dass die Reben endlich die Hüllen / Blätter fallen lassen. Darüber wird Euch die Familie Zahner etwas erzählen und natürlich dürft Ihr auch gerne selbst Hand anlegen. Aber bei der ca. zweistündige Wanderung werden auch leckere Weinen auf Euren Zungen prickeln. Die Weinwanderung lassen wir dann gemütlich am Lagerfeuer auf dem Brachberg mit Leckereien von Grill und einem sensationellen Ausblick ausklingen.