Führung durch die Alexanderkirche

Für den Bau der spätgotischen Alexanderkirche wurde von Graf Ulrich V. der Baumeister Aberlin Jörg aus der berühmten Baumeisterdynastie Jörg verpflichtet. Er gilt als bedeutendster Architekt der schwäbischen Spätgotik. Die Vollendung der Stiftskirche und der Bau der Leonhardskirche in Stuttgart, die Stadtkirchen in Schorndorf und in Bad Cannstadt sowie die Enzbrücke in Bietigheim-Bissingen wurden unter anderem unter der Leitung von Aberlin Jörg durchgeführt.

