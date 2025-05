Führung durch die Anbauflächen der Fellbacher Schnittrosen

Bei dieser Tour geht es zu den Fellbacher Schnittrosen. Beginnend mit einem Glas Rosenblütensecco werden Sie zunächst generell über den Betrieb informiert. Beim anschließenden Rundgang durch den Schaugarten, die Schnittrosen im Freiland, in den Folienhäusern und in den Glashäusern wird viel Interessantes rund um die Rosen vermittelt, das nachher auch zuhause im eigenen Garten umgesetzt werden kann.

Sie bekommen einen Einblick in die Rosenzucht, die unterschiedlichen Arten und erhalten direkt vom Profi Tipps, wie sie den Rückschnitt und die Pflege dieser wunderschönen Blumen so umsetzen, dass die Blühte in voller Pracht bei Ihnen zu Hause erstrahlt.

Die Führung endet im Sortier- und Verkaufsraum, wo auch gerne die Gelegenheit für einen kleinen Einkauf genutzt werden kann.