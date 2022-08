Führung durch die Arzneyküche

Frau Rosemarie Münnich wird die Herstellung von Pillen in einer alten Apothekertechnik demonstrieren.

In keinem anderen Apothekenmuseum wird die Verwendung des Alkokol in der Medizin so eingehend dargestellt : Neben Tinkturen , Essenzen und Mixturen wurden feine Kräuterliköre produziert . Im überwölbten, feuerfesten Labor zeigt eine "Bitter-Destillationsanlage" die Technik um 1900 .

Das Gebäude markiert den Umbruch von der handwerklichen Arzneiherstellung zur industriellen Medikamentenproduktion, der als Reaktion des Apothekers auf die vermehrte Nachfrage und preiswertere Arzneiprodukte betrachtet werden kann. Das Museum befindet sich im heutigen Wirtshausgarten " Alten Apotheke " und wurde deswegen als Schaufenster konzipiert.

Treffpunkt vor dem Gastgarten des Restaurants "Alte Apotheke", Zugang über den Kirchpatz